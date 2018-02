De la Rosa quer aproveitar oportunidade O piloto espanhol Pedro de la Rosa, que substituirá Juan Pablo Montoya no cockpit da McLaren no próximo domingo, no GP do Barein, acha que merece a oportunidade depois de dois anos na equipe. "Esta oportunidade que me deram é única e tenho que aproveitá-la. A ocasião chegou em um momento em que estou maduro e tenho realmente muita vontade de correr. Estou há dois anos trabalhando muito duro na McLaren Mercedes e acho que mereço esta chance", afirmou De la Rosa. "Conheço muito bem o carro e a equipe e seguramente obteremos bons resultados nesta corrida", disse.