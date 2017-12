De novo, Alonso é o mais veloz em Indianápolis

O piloto espanhol Fernando Alonso, da McLaren, voltou a ser o mais rápido na segunda sessão de treinos livres da Fórmula 1 realizada no Circuito de Indianápolis. O bicampeão cravou o tempo de 1min12s156, superando o companheiro Lewis Hamilton. Os carros da Ferrari novamente ficaram abaixo do rendimento da McLaren. O brasileiro Felipe Massa acabou apenas na terceira posição, com o tempo de 1min12s435. O finlandês Kimi Raikkonen apareceu logo atrás, com cerca de 100 centésimos de diferença. Se conseguir manter o rendimento nos treinos que definirão o grid de largada, no sábado, Alonso terá a chance de acabar com uma marca negativa no domingo, que é a de nunca ter conseguido subir no pódio em Indianápolis - é o único circuito em toda a categoria que o piloto não terminou entre os primeiros. O outro brasileiro que esteve na pista foi Rubens Barrichello, da Honda. Rubinho novamente encontrou problemas com o carro, que não conseguiu nem se aproximar do ritmo das equipes intermediárias. Com isso, ele acabou na nona colocação, na frente do companheiro Jenson Button. Classificação da segunda sessão: 1.º Fernando Alonso (ESP/McLaren) - 1min12s156 2.º Lewis Hamilton (ING/McLaren) - 1min12s309 3.º Felipe Massa (BRA/Ferrari) - 1min12s435 4.º Kimi Raikkonen (FIN/Ferrari) - 1min12s587 5.º Nick Heidfeld (ALE/BMW Sauber) - 1min13s026 6.º David Coulthard (ESC/Red Bull) - 1min13s042 7.º Nico Rosberg (ALE/Williams) - 1min13s057 8.º Heikki Kovalainen (FIN/Renault) - 1min13s110 9.º Rubens Barrichello (BRA/Honda) - 1min13s144 10.º Jenson Button (ING/Honda) - 1min13s202 11.º Sebastian Vettel (ALE/BMW Sauber) - 1min13s217 12.º Mark Webber (AUS/Red Bull) - 1min13s263 13.º Vitantonio Liuzzi (ITA/Toro Rosso) - 1min13s332 14.º Anthony Davidson (ING/Super Aguri) - 1min13s364 15.º Giancarlo Fisichella (ITA/Renault) - 1min13s394 16.º Alex Wurz (AUT/Williams) - 1min13s539 17.º Jarno Trulli (ITA/Toyota) - 1min13s692 18.º Scott Speed (EUA/Toro Rosso) - 1min13s712 19.º Takuma Sato (JAP/Super Aguri) - 1min13s753 20.º Ralf Schumacher (ALE/Toyota) - 1min13s765 21.º Christijan Albers (HOL/Spyker) - 1min14s225 22.º Adrian Sutil (ALE/Spyker) - 1min14s513