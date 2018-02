De novo, Fernando Alonso é o melhor nos testes em Valência O bicampeão Fernando Alonso voltou a marcar o melhor tempo nos treinos coletivos da Fórmula 1 no circuito espanhol da Comunidade Valenciana Ricardo Tormo. Nesta quarta-feira, o piloto da McLaren completou a melhor de suas 86 voltas com o tempo de 1min12s582. Na última terça, ele havia cravado 1min12s563. Em segundo lugar na sessão, marcada novamente pela chuva, ficou o italiano Giancarlo Fisichella, da Renault, que no ano passado foi companheiro de Alonso. Em terceiro terminou o finlandês Heikki Kovalainen, também da equipe francesa, que ficou menos de dois décimos atrás do piloto espanhol, que correu com o modelo MP4/22. Foi a primeira vez que a McLaren pôde treinar em Valência com dois carros. Na terça, apenas Alonso foi para o afasto, já que o seu companheiro, o inglês Lewis Hamilton, estava com o MP4/22 danificado por causa de um acidente. No entanto, quem esteve na pista ao lado do espanhol nesta quarta foi Pedro de la Rosa - Hamilton foi poupado. Dos brasileiro, destaque para Felipe Massa, que treinou pela primeira vez na semana. No entanto, o piloto levou um susto quando perdeu o controle do carro na curva Doohan por causa da pista molhada. O acidente não foi grave. Massa terminou o dia em oitavo lugar, seguido por Rubens Barrichello, que acabou em nono. Diferentemente do que estava previsto, os testes em Valência acontecerão até a próxima sexta-feira. Inicialmente, esta quinta deveria ser o último dia de trabalho para as equipes. Classificação dos treinos desta quarta: 1.º Fernando Alonso (ESP/McLaren) - 1min12s582 (86 voltas) 2.º Giancarlo Fisichella (ITA/Renault) - 1min12s737 (37) 3.º Heikki Kovalainen (FIN/Renault) - 1min12s770 (43) 4.º Kimi Raikkonen (FIN/Ferrari) - 1min12s860 (51) 5.º Nick Heidfeld (ALE/BMW Sauber) - 1min13s012 (50) 6.º Jarno Trulli (ITA/Toyota) - 1min13s297 (47) 7.º Robert Kubica (POL/BMW Sauber) - 1min13s310 (42) 8.º Felipe Massa (BRA/Ferrari) - 1min13s574 (80) 9.º Rubens Barrichello (BRA/Honda) - 1min13s690 (72) 10.º James Rositter (ING/Honda) - 1min13s732 (28) 11.º Ralf Schumacher (ALE/Toyota) - 1min13s839 (31) 12.º Pedro de la Rosa (ESP/McLaren) - 1min14s286 (41) 13.º Kazuki Nakayima (JAP/Williams) - 1min14s401 (116) 14.º Takuma Sato (JAP/Super Aguri) - 1min14s812 (36) 15.º David Coulthard (AUS/Red Bull) - 1min15s939 (26) 16.º Giedo Van Der Garde (HOL/Super Aguri) - 1min26s348 (04)