De olho em 2006, Ferrari testa motor Num indicativo de que já não tem mais esperança sequer de sonhar com o título deste ano, a Ferrari começa a preparar o carro para a temporada 2006. A escuderia italiana iniciou esta semana os primeiros testes com seu novo motor de oito cilindros. Na terça-feira, Marc Gene, o piloto de provas da equipe, deu 100 voltas no circuito de Fiorano com um modelo F2004 equipado com o motor V8. Os testes devem continuar nesta quarta. A Ferrari não informou detalhes do treinos. Limitou-se a dizer apenas que os testes transcorreram ?sem contratempos? A partir de 2006, a maioria das equipes de Fórmula 1 deverão usar os motores V8 - abandonando os atuais V10. O objetivo da medida é reduzir a velocidade dos carros e os custos de operação.