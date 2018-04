De olho na pole, Lewis Hamilton se diz ansioso para GP de Mônaco

BRACKLEY, INGLATERRA - Motivado pelas três pole position seguidas da Mercedes, Lewis Hamilton está ansioso para correr nas ruas de Mônaco, onde largar na primeira fila é garantia de pódio. O britânico se diz pronto para o "desafio" de competir nas apertadas curvas do GP monegasco, no dia 26.

"Mônaco é um dos meus circuitos favoritos. Adoro dirigir naquelas ruas. Como piloto, você sabe que deve exibir alta performance em todas as voltas. É um desafio que eu gosto bastante", afirma o piloto da Mercedes, considerada uma das favoritas em Mônaco por causa do bom desempenho nos últimos treinos classificatórios.

A equipe faturou a pole position com o alemão Nico Rosberg nas duas últimas provas. E, na anterior, liderou o treino com o próprio Hamilton. "Mais do que em outros circuitos, o treino classificatório em Mônaco é crucial para se obter uma boa posição final", avalia o britânico.

"Mas temos que manter o foco no domingo e melhorar o desempenho do carro. Todos estão trabalhando duro", alerta o piloto, sem esquecer da performance decepcionante da Mercedes no GP da Espanha. Em Barcelona, os dois pilotos da Mercedes fizeram dobradinha na classificação, mas sofreram com o desgaste dos pneus na corrida e não conseguiram alcançar o pódio.