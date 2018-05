De volta à F-1, Lotus anunciará pilotos na segunda-feira

De volta à Fórmula 1 na próxima temporada, a equipe Lotus avisou neste sábado que anunciará seus pilotos na segunda-feira. O italiano Jarno Trulli e o finlandês Heikki Kovalainen, ex-McLaren, são os favoritos para ocupar o monoposto da escuderia em 2010.

O anúncio foi confirmado pelo chefe da equipe, Tony Fernandes, em sua página no Twitter, rede virtual de relacionamentos. "Estamos trazendo para casa dois pilotos para a equipe Lotus. O anúncio será feito na segunda", registrou.

Trulli é o principal candidato a assumir umas das vagas da equipe. O italiano tem uma relação estreita com o diretor técnico Mike Gascoyne, com quem já trabalhou. Trulli ficou sem emprego com a saída da Toyota da F-1, ao fim desta temporada.

Com investimentos da Malásia, a Lotus vai retornar à F-1 após deixar a categoria em 1994. Será uma das cinco equipes que se juntarão às demais escuderias no grid de largada. Ao todo serão 13 escuderias e 26 pilotos na temporada 2010.