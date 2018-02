De volta às motos, Rossi faz o melhor tempo O norte-americano Colin Edwards deve estar lamentando profundamente que os testes de Valentino Rossi na Ferrari não tenham sido um sucesso absoluto e que o italiano não tenha mudado definitivamente da MotoGP para a Fórmula 1. Em seu retorno à motovelocidade, o heptacampeão mundial foi o mais rápido nos treinos, marcando 1m57s36 em sua melhor volta em Doha, no Catar, em 48 tentativas com sua Yamaha. Apenas outros três pilotos conseguiram andar no mesmo segundo. Edwards deu 60 voltas com a Yamaha e conseguiu fazer 1m57s52. O também norte-americano John Hopkins, com uma Suzuki, deu 66 voltas e marcou 1m57s6, e o espanhol Carlos Checa, com uma Yamaha, deu 43 voltas e marcou 1m57s9. O recorde da pista de Doha pertence ao italiano Loris Capirossi (1m56s917), enquanto o melhor tempo em corrida é do norte-americano Nicky Hayden (1m57s903), ambos estabelecidos no ano passado. Apesar do quarto melhor tempo, Carlos Checa sofreu uma queda e foi obrigado a abandonar o treino. ?Bati a cabeça e de início me senti desorientado, então decidimos que o melhor a fazer era voltar ao hotel e descansar para tentar voltar ao trabalho amanhã?, disse o espanhol. Confira os melhores resultados do dia: 1º Valentino Rossi (ITA/Yamaha) - 1m57s36 (48 voltas) 2º Colin Edwards (EUA/Yamaha) - 1m57s52 (60) 3º John Hopkins (EUA/Suzuki) - 1m57s6 (66) 4º Carlos Checa (ESP/Yamaha) - 1m57s9 (43) 5ºChris Vermeulen (AUS/Suzuki) - 1m58s6 (62) 6º Shinichi Ito (JAP/Ducati) - 1m58s8 (76) 7º James Ellison (GBR/Yamaha) - 1m59s8 (76) 8º Olivier Jacque (FRA/Kawasaki) - 2m00s5 (34)