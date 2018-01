Débora, hoje "referência" na F-Truck Depois posar nua para uma revista masculina, a ?sem-terra? Débora Rodrigues trocou o MST, movimento que luta pela reforma agrária, e o posto de apresentadora do programa ?Fantasia?, do SBT, para se dedicar à Fórmula Truck, que terá prova com largada amanhã, ao meio-dia, em Interlagos (ingressos a R$ 20). É a sexta etapa do campeonato e haverá apenas mais duas, em Tarumã e Curitiba. A liderança é de Roberval Andrade (Scania), que tem 90 pontos contra 70 de Djalma Fogaça (Ford). Há quatro anos pilotando um caminhão, Débora garante que não sofre preconceito, mas assume que os adversários não gostam de ficar atrás dela. Casada com Renato Martins, dono e piloto da equipe Volkswagen/Alcoa, fala como surgiu a oportunidade de pilotar caminhão e das brincadeiras dos homens, do MST e da família. Leia mais no Jornal da Tarde