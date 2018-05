Décimo em treino livre, Massa quer desfrutar 'último' fim de semana

Felipe Massa quer desfrutar cada momento de suas últimas horas como piloto de Fórmula 1. O brasileiro, que vai se aposentar ao fim do GP de Abu Dhabi, domingo, nos Emirados Unidos, vive cada instante como o último da carreira. Nesta sexta-feira, no último dia de treinos livres da carreira, foi nono colocado na primeira sessão e 10.º na segunda.

"Foi minha última sexta-feira, então eu amaria terminar na primeira colocação. De fato, eu gostaria de conseguir isso também no meu último sábado e especialmente no último domingo, também. Não vai ser uma prova fácil, mas eu definitivamente vou fazer tudo que eu puder para ter um grande resultado no meu último GP", garantiu o piloto da Williams.

Para Massa, a melhor forma de se despedir será com um bom desempenho. "Vou tentar desfrutar isso o máximo que eu puder, mas a melhor satisfação virá de um bom resultado na corrida, então é isso que eu espero que possamos alcançar no domingo", disse.

Já Felipe Nasr, que tem seu futuro incerto na categoria e ainda não acertou com nenhuma equipe para 2017, até foi 13.º colocado no primeiro treino livre, de tarde, quando ainda fazia calor. Mas o mais importante era avaliar o desempenho da Sauber na segunda sessão, e nela o brasileiro foi só 18.º colocado.

"No primeiro treino nós parecemos termos conseguido um bom balanço para o carro com altas temperaturas. Porém, isso não é realmente relevante, uma vez que o treino de classificação e a corrida serão à noite, quando a temperatura é muito mais baixa", admitiu Nasr.