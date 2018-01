Decisão de Irvine ajuda brasileiros O piloto irlandês Eddie Irvine confirmou nesta quinta-feira que não vai correr a temporada 2003 de Fórmula 1. Segundo ele, as negociações com a Jordan estão encerradas. ?É um dia triste. Havia decidido voltar à Jordan, mas a equipe tem problemas financeiros e tiveram que encontrar um piloto que levasse dinheiro à escuderia. Eu só posso ajudar com velocidade, confiança e experiência?, disse. A negativa de Irvine pode abrir as portas da escuderia para um piloto brasileiro. Entre os mais cotados para correr ao lado do italiano Giancarlo Fisichella (número 1) estão os brasileiros Felipe Massa e Enrique Bernoldi.