Definido calendário da Stock em 2003 O calendário da temporada 2003 do Brasileiro de Stock Car foi anunciado nesta terça-feira. Serão 12 etapas da principal categoria do automobilismo nacional, entre os meses de março e novembro, passando por oito cidades: Curitiba, Campo Grande, São Paulo, Rio de Janeiro, Londrina, Belo Horizonte, Brasília e uma a ser definida no Rio Grande do Sul. Enquanto a SporTV transmitirá todas as provas ao vivo, a Globo passará cinco delas. A abertura do campeonato será dia 23 de março, em Curitiba, no Paraná. E o encerramento será em 30 de novembro, em Interlagos, São Paulo. A novidade desse ano será a prova em Belo Horizonte, dia 7 de setembro, num circuito de rua a ser montado na cidade. Confira o calendário completo: 23/03 - Curitiba (circuito oval): Globo e SporTV 13/04 - Campo Grande (misto): SporTV 27/04 - São Paulo (oval): Globo e SporTV 25/05 - Rio de Janeiro (misto): SporTV 15/06 - Londrina (misto): Globo e SporTV 13/07 - São Paulo (misto): SporTV 17/08 - Curitiba (misto): SporTV 07/09 - Belo Horizonte (rua): SporTV 28/09 - Rio de Janeiro (misto): SporTV 19/10 - Brasília (oval): Globo e SporTV 09/11 - Rio Grande do Sul (misto): SporTV 30/11 - São Paulo (misto): Globo e SporTV