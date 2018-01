Definido o pole das Mil Milhas O Porsche GT3 RS, dos pilotos Xandy Negrão, Ingo Hoffmann, Fernando Nabuco e Ricardo Etchenique, foi o mais rápido dos treinos desta quinta-feira para as Mil Milhas Brasileiras, com o tempo de 1m40s357. A largada da prova será domingo, à 0 hora, em Interlagos, São Paulo. Uma das novidades na prova é a participação de Chico Malta, ex-piloto de Fórmula Vê e que foi um dos astros do programa ?No Limite?, o primeiro reality show transmitido no Brasil.