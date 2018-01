Depois da festa, Gil volta ao trabalho Passada a festa e encerrada a maratona de compromissos que teve de cumprir a reboque da vitória nas 500 Milhas de Indianápolis ? entre eles a participação em alguns programas de TV nos EUA e uma visita à bolsa de Nova York na semana passada, quando deu a martelada que encerrou o pregão ?, o brasileiro Gil de Ferran, da Penske, volta a se concentrar apenas no trabalho. Nesta quinta-feira, participa dos primeiros treinos para o GP de Dallas, quinta etapa da Indy Racing League. Serão duas sessões livres, além do treino que define o grid de largada, a partir das 22h45 (horário de Brasília). A corrida está marcada para a noite de sábado. Gil chega ao Texas Motor Speedway na quarta posição na temporada (108 pontos) e disposto a, no mínimo, diminuir a distância para os pilotos que estão à sua frente. O campeonato é liderado pelo brasileiro Tony Kanaan, da Andretti-Green (terceiro nas 500 Milhas), com 137 pontos, seguido por Hélio Castro Neves, da Penske (segundo em Indianápolis), que tem 123, e pelo norte-americano Scott Sharp (Kelley), com 116. O brasileiro da Penske, porém, não quer saber de afobação. ?Precisamos manter nosso foco e dar um passo de cada vez?, decidiu Gil, de 34 anos. Para ele, a prova na pista texana, cuja inclinação chega a 24 graus, é especial. ?O circuito é muito diferente dos outros nos quais corremos.? O GP de Dallas marca a entrada de dois brasileiros de forma efetiva na temporada: Vitor Meira e Airton Daré. Eles não participaram das três primeiras corridas, disputaram as 500 Milhas e, depois disso, foram confirmados pelas equipes Menard e A. J. Foyt, respectivamente. Assim, o Brasil terá seis pilotos na IRL, pois Felipe Giaffone também corre na categoria.