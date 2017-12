Desafio opõe Ferrari de Schumacher e avião Michael Schumacher vai participar de um desafio em 11 de dezembro: com o carro F2003-GA da Ferrari, "desafiará" um caça-bombardeio "Eurofighter Typhoon". A previsão é para que a disputa seja em uma das pistas do aeroporto militar italiano de Baccarini, em Grosseto, na Toscana, para o percurso de 1.500 metros. O piloto alemão da Fórmula 1 terá como "adversário" o piloto Maurizio Chelli, no avião que alcança velocidade estimada de 2.448 km/h (contra os 369 km/h do modelo F2003-GA). O caça, que levanta vôo em cinco segundos, alcança 35 mil pés de altura em apenas dois minutos e meio (em 30 segundos fora do chão rompe a barreira do som). O desafio, aberto ao púllico, seria em três vezes, em distâncias ainda não divulgadas, mas uma será mais "favorável" ao carro, outra ao avião e a terceira, "mista". Em 22 de novembre de 1981, Gilles Villeneuve pilotou uma Ferrari 126 CK Turbo e venceu um F-104 no aeroporto de Istrana (Treviso) com vantagem de 1s10 na distância de um quilômetro. Ainda antes da "era moderna", em 8 de dezembro de 1931, Tazio Nuvolari, con un Alfa Romeo 2300, "perdeu" de um biplano Caproni-100 na psita de Littorio (Roma), que conseguiu dois minutos de vantagem.