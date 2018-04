Desempenho da Renault frustra pilotos A dupla da Renault, Jarno Trulli e Fernando Alonso, liderou o GP da Bélgica no início. O italiano até a nona volta, Alonso até a 11ª. "Não entendi o que aconteceu. Depois do meu primeiro pit stop (10ª volta) meu carro ficou inguiável." Acabou em nono. Alonso teve problemas com o motor que lançou óleo sobre a roda traseira direita, fazendo-o rodar em duas curvas seguidas, quando abandonou. "Não é fácil sair de uma prova quando se está liderando." Como a BAR também não marcou pontos, a Renault manteve a diferença na segunda colocação, 91 a 83. A Ferrari tem 216.