Desempenho do carro irrita Rubinho O brasileiro Rubens Barrichello reagiu com irritação ao desempenho do carro no treino oficial para o GP da Áustria, realizado neste sábado pela manhã. Até o final da tarde (horário local) não havia falado com ninguém. "Depois do desempenho da equipe ontem (sexta) não esperava estar em quinto", comentou incomodado. "Além de fazer uma opção distinta da de meu companheiro, a pista estava suja na minha volta." Jacques Villeneuve, da BAR, cometeu três erros pouco antes e encheu o asfalto de terra. Rubinho prognosticou: "Vamos assistir a muitas ultrapassagens na corrida e espero ser eu o que fará mais." Ele ficou a 634 milésimos do tempo da pole. É provável que ele pare uma vez menos que Schumacher. PIZZONIA - Quem estava feliz da vida era Antonio Pizzonia, com sua melhor colocação em grid até agora. "Estou contente e frustrado. Do warm-up (treino de aquecimento) para a classificação mexemos no aerofólio dianteiro, demos mais asa, e o carro melhorou", disse. "Na minha volta lançada a frente do carro entrava muito mais nas curvas e cometi um erro na 8, o que me custou uns três décimos e largar em quinto." Como a maioria, Pizzonia deverá parar duas vezes. Mark Webber, também da Jaguar, errou e sairá apenas em 17.º, assim como Fernando Alonso, da Renault, 19º. "Villeneuve fez muito bem o papel se sujar a pista", reclamou Webber como Rubinho. DA MATTA - Cristiano da Matta comentou seu resultado: "Nosso carro não funciona aqui, por isso estou feliz com meu tempo. Temos de trabalhar mais para entender os motivos de nosso chassi não se adaptar à pista."