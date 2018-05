Deserto do Atacama é destaque em apresentação do Rali Dacar

O diretor do rali, o francês Etienne Lavigne, considerou o traçado desta edição, com sete etapas em solo chileno e outras sete na Argentina, como "muito interessante".

"Vamos estar muito tempo no deserto do Atacama. Durante sete dias os concorrentes vão descobrir este magnífico deserto com todas as suas dificuldades", destacou.

No total, 375 veículos, entre carros, motos, quadriciclos e caminhões, participarão entre os dias 1 e 17 de janeiro do rali, que começa e termina em Buenos Aires.

"Acreditamos ter conseguido uma boa composição de desafios em terrenos desérticos, rochosos, montanhosos e planícies para oferecer um nível esportivo de altíssima qualidade", declarou Lavigne.

Apesar da queda no número de inscritos em relação à última edição, que reuniu mais de 500 pilotos, o francês anunciou "com orgulho" o número de participantes do Dacar 2010, "levando em conta o difícil contexto econômico mundial".

Também nesta terça, o Governo do Chile pediu aos organizadores do rali Dacar para receber a competição pela terceira vez consecutiva em 2011, conjuntamente com a Argentina, anunciou hoje a porta-voz do Executivo chileno, Carolina Tohá.

"Esperamos que a experiência desta competição nos permita ser novamente o centro deste importante evento esportivo", disse Tohá durante a apresentação do rali.

Lavigne confirmou que a organização do Dacar recebeu uma carta oficial do Executivo chileno, mas disse que o palco do rali de 2011 só será decidido depois do término da edição 2010. "Em janeiro decidiremos o futuro do Dacar", acrescentou o francês.