Despres ganha penúltima etapa do Dacar O francês Cyrile Despres venceu neste sábado pela manhã a penúltima etapa da categoria de motos do Rali Dacar. Ele chegou 1min24 à frente do também francês Alain Duclos. Em terceiro chegou o australiano Andy Cladecott. Com esta vitória, Despres aumentou sua vantagem sobre o espanhol Marc Coma, que só chegou em oitavo lugar. Com isso, o francês está com 9min45 de vantagem sobre o seu concorrente e, como há apenas mais uma etapa, neste domingo, Despres está com o título praticamente assegurado. » Leia mais sobre o rali Dacar