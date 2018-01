Destino de Massa pode ser a Ferrari Não é surpresa, tratando-se da Fórmula 1: o piloto considerado revelação na temporada passada, Felipe Massa, ficou sem equipe. Hoje a Jordan oficializou o inglês Ralph Firman, de 27 anos, para a última vaga ainda em aberto no Mundial. O empresário do brasileiro, Ricardo Tedeschi, disse estar já em negociação com dois times de ponta para Massa ser piloto de testes. "Logo depois de a Jordan anunciar que o Firman iria correr lá, recebi alguns telefonemas convidando-nos para conversar." Uma das escuderias é a Ferrari. Massa perdeu o leilão na Jordan. O irlandês Eddie Jordan, seu sócio, optou pelo pacote oferecido por Firman, bem mais recheado de dólares que o de Massa. Supõe-se que se o brasileiro fosse para a Jordan, envolvendo um acordo com a Petrobras Distribuidora e a Ford do Brasil, o time receberia US$ 4 milhões, enquanto Firman, segundo se comenta na Inglaterra, levou os US$ 7 milhões que Eddie Jordan pedia para completar seu orçamento. "Chegamos a marcar uma data para a assinatura do contrato, mas quando eles começaram a adiar, adiar compreendi tudo", disse Tedeschi. Massa preferiu, hoje, não falar com a imprensa. A Ferrari já havia oferecido a Massa uma vaga de piloto de testes depois de Peter Sauber, sócio da Sauber, anunciar que o substituiria por Heinz-Harald Frentzen. Mas sua preferência era por correr, daí estender as negocições até o último instante. "Estamos retomando antigas propostas e analisando as novas", explicou Tedeschi. A Ferrari já tem dois pilotos de testes, Luciano Burti e Luca Badoer, e os titulares, Michael Schumacher e Rubens Barrichello, contrato até o fim de 2004. A Ferrari, portanto, é uma opção a longo prazo para Massa, que tem 21 anos. Uma das equipes que pode ter ligado hoje para o piloto é a McLaren, que possui apenas Alexander Wurz como piloto de testes e David Coulthard, seu titular, tem contrato apenas até o fim do ano. Massa seria uma opção interessante. "Acredito que a definição do futuro de Massa será rápida, a partir de agora", falou o empresário. Novidades - Com exceção das três melhores equipes no ano passado, Ferrari, Williams e McLaren, que não mexeram em seus pilotos, três dentre as demais sete substituíram seus dois pilotos, Jaguar, Toyota e Minardi, e as outras quatro, Renault, Sauber, Jordan e BAR, pelo menos um deles. Quatro pilotos irão estrear este ano na Fórmula 1, Antonio Pizzonia e Cristiano da Matta, do Brasil, e Justin Wilson e Ralph Firman representando a Inglaterra.