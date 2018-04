Deu tudo errado para Schumacher "Deu tudo errado para mim. Mas não tenho do que reclamar. Foram muitas as vezes, este ano mesmo, em que tudo deu certo", afirmou Michael Schumacher, 12.º colocado no GP da China. A última vez que o campeão do mundo não marcou pontos numa corrida em que não abandonou foi no GP da Austrália de 1999, quando ficou em oitavo. Sábado, brincou com os jornalistas ao comentar seu erro na volta de classificação, na primeira curva, o que o obrigaria a largar nas últimas colocações. "Se o carro não teve nenhum problema então foi naquela peça que fica entre o tanque e o volante", ou seja, o piloto, afirmou. Neste domingo, a equipe Ferrari decidiu trocar o motor do seu F2004 para ter maior garantia de que completaria as 56 voltas da prova. O V-10 que estava no carro já havia participado dos treinos de sexta-feira e sábado. Não havia o que perder, estava no fim do grid mesmo. "Espero ter esgotado a minha cota de ocorrências negativas num fim de semana de corrida", falou. "Tentei passar Christian Klien, da Jaguar (na 11.ª volta) e nos tocamos. Depois rodei na entrada da reta (14.ª volta) e ainda tive o pneu traseiro esquerdo furado (35.ª volta), longe da entrada dos boxes." Foi a terceira etapa seguida que Schumacher não venceu. Sua cara no belíssimo Autódromo Internacional de Xangai era de poucos amigos. Sobre o sucesso de Rubinho, afirmou: "Estou contente. Se um piloto falha, o outro tem de estar lá para garantir a vitória para a Ferrari, como fez Rubens, que a mereceu."