Dez pilotos disputam GP da Alemanha Apenas dez pilotos ainda estão disputando o GP da Alemanha. Outros doze abandonaram a prova, por acidente ou por problemas técnicos nos seus carros. Dos brasileiros, apenas Rubens Barrichello, da Ferrari, e Henrique Bernoldi, da Arrows, estão na pista. O colombiano Juan Pablo Montoya, da Williams, que largou na pole position e liderou boa parte da prova com boa vantagem sobre o segundo colocado, o seu companheiro de equipe, Ralf Schumacher, abandonou a prova na vigésima quinta volta, depois que o seu carro ficou envolvido em muita fumaça, provavelmente causada por alguma explosão no motor. Pelo mesmo motivo, o escocês David Coulthard, da McLaren, deixou a prova na vigésima sétima volta. Imediatamente após sair do pit stop, começou a sair fumaça da traseira do seu carro. Como Schumacher e Coulthard estão fora da prova, o Mundial não irá terminar no GP da Hungria. Já estão fora da prova, pela ordem de retirada: Pedro de La Rosa, Nick Heidfeld, Ricardo Zonta, Mika Hakkinen, Kimi Haikkonen, Eddie Irvine, Michael Schumacher, Luciano Burti, Juan Pablo Montoya, David Coulthard, Jarno Trulli e Tarso Marques.