Di Grassi aposta em bom desempenho no ano de estreia Lucas di Grassi foi apresentado aos brasileiros como piloto de Fórmula 1 e da Virgin Racing nesta quinta-feira, em São Paulo. Ele correrá com o número 25, ao lado do alemão Timo Glock, e mostrou confiança no bom desempenho da equipe, estreante como ele.