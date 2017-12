Di Grassi é o melhor brasileiro na F-3 Na F-3 Inglesa, neste sábado será definido os grids de largada para a sétima e a oitava etapa do campeonato, que acontecem domingo em Knockhill (Escócia). Dois brasileiros lideram a competição: Nelsinho Piquet e Danilo Dirani, com 52 pontos cada. Mas o melhor representante do País no treino livre desta sexta foi Lucas di Grassi, em quarto. O australiano Will Power foi o mais rápido.