Di Grassi é terceiro em etapa da GP2 em Portugal

Com uma boa largada, Hulkhenberg saltou para a segunda colocação, ficando atrás apenas do russo Vitaly Petrov, que conquistou a pole position na sexta-feira. Depois, o alemão contou com a estratégia de parada nos boxes para assumir a liderança e vencer a prova.

Diego Nunes conseguiu a melhor volta da prova, mas terminou apenas na 15.ª colocação. Os outros pilotos brasileiros também não tiveram bom desempenho. Luiz Razia terminou a disputa na 12.ª posição, enquanto Alberto Valério abandonou a prova.