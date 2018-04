Di Grassi larga na 1ª fila da F-3 O brasileiro Lucas di Grassi larga na primeira fila nesta segunda-feira nas duas corridas em Thruxton que compõem a 10ª rodada dupla do Inglês de F-3. No primeiro GP do dia, ele é o segundo no grid que tem o inglês James Rossiter na pole. Na segunda prova, Di Grassi é pole com o inglês Rob Austin em segundo. Nelsinho Piquet sai em 10º e em 3º, respectivamente. Danilo Dirani obteve um 5º e um 16º lugares no grid. Na F-3 Japonesa, o brasileiro João Paulo de Oliveira foi terceiro neste domingo, na 13ª etapa, vencida pelo japonês Naoki Yokomizo. O italiano Ronnie Quintarelli, sexto na prova, lidera com186 pontos, contra 151 de Oliveira.