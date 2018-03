Di Grassi larga na pole, mas termina em 3º e vê Buemi disparar na Fórmula E

Atual campeão, o suíço Sebastien Buemi segue com total domínio na temporada da Fórmula E. Neste sábado, em prova disputada em Buenos Aires, na Argentina, o piloto da Renault e.Dams obteve mais uma vitória e, assim, conquistou o terceiro triunfo em três etapas disputadas.

Em seguida, completando o pódio, vieram o francês Jean Eric Vergne, da Techeetah, quase três segundos atrás do líder, e Lucas di Grassi. O brasileiro da ABT Schaefller Audi Sport até largou na pole, mas não conseguiu acompanhar o ritmo dos adversários e foi ultrapassado no início. Ainda assim, conseguiu se segurar em terceiro.

Completando as primeiras colocações, apareceram dois pilotos de sobrenome histórico na Fórmula 1: Nicolas Prost, em quarto, e Nelsinho Piquet, em quinto. Loic Duval, Daniel Abt e Jérôme d'Ambrosio fecharam as oito primeiras posições.

Com o resultado deste sábado, Buemi chegou aos 75 pontos e disparou na liderança da Fórmula E. Di Grassi, por sua vez, se manteve em segundo com 46, 10 a mais do que Nicolas Prost. Já Nelsinho Piquet está apenas em nono, com 13 pontos.

A próxima etapa do campeonato será disputada no dia 1.º de abril, na Cidade do México. A temporada terá 12 corridas e se encerrará no final de julho.