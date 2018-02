Di Grassi: o mais rápido na F3 Européia O brasileiro Lucas Di Grassi foi o mais rápido no primeiro treino coletivo para o Campeonato Europeu de Fórmula 3, no circuito belga de Spa-Francorchamps. Di Grassi, que corre com um Dallara/Mercedes da equipe Manor, alcançou a média horária de 186,246 km/h. A temporada da F-3 começa em abril, em Hockenheim.