Di Grassi revela que estreará na Fórmula 1 em 2010

O piloto brasileiro Lucas di Grassi revelou nesta sexta-feira que estreará na Fórmula 1 em 2010. Ele não disse explicitamente, mas já está acertado com a Virgin Racing/Manor GP, uma das quatro estreantes na da próxima temporada.

"No ano que vem, o Brasil terá quatro pilotos na Fórmula 1: Rubinho na Williams, Felipe na Ferrari, Bruno [Senna] na Campos, e eu", disse Di Grassi em entrevista à TV Globo.

"Vou estrear por uma equipe nova, que eu escolhi. Era a melhor escolha possível. Mais detalhes serão dados na semana que vem", afirmou o piloto. Logo depois, Di Grassi elogiou a Virgin - que foi inscrita como Manor, mas mudou de nome após a chegada de um novo patrocinador.

"Eu acho que vai ser a melhor entre todas as estreantes. Conversei com as quatro equipes novatas, e acho que de todas elas a Virgin/Manor tem a melhor estrutura para a Fórmula 1", disse o brasileiro, que nos últimos anos conciliou o trabalho de piloto de testes da Renault e a disputa da GP2.

O anúncio oficial da Virgin deve acontecer na terça-feira. O companheiro de equipe de Lucas di Grassi será o alemão Timo Glock, que estava na Toyota e já foi confirmado na escuderia.