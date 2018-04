Di Grassi vence 2 vezes na F3 Inglesa Demorou para o brasileiro Lucas di Grassi vencer no Campeonato Inglês de Fórmula 3. Nesta segunda-feira, porém, ele colocou fim ao jejum em dose dupla. Ganhou a 19ª e a 20ª etapas da temporada, em Thruxton, o mais veloz circuito inglês. A rodada dupla também foi boa para outro brasileiro, Nelsinho Piquet, que obteve um segundo lugar na corrida que encerrou a programação e ficou bem próximo do título da temporada. Estreante na temporada, Di Grassi estava aliviado. "Poucas vezes na minha carreira senti um alívio tão grande, uma sensação de missão cumprida??, disse o piloto da Hitech Racing. Na primeira prova do dia, ele largou em segundo, assumiu a ponta na primeira curva e liderou até o final, recebendo a bandeirada com 0s629 de vantagem para o inglês James Rossiter. Na segunda corrida, largou na pole e venceu de ponta a ponta. Nas etapas anteriores, Di Grassi já havia tido algumas chances de vencer, mas falhas mecânicas ou acidentes impediram. Por isso, ele lembrou nesta segunda-feira do maratonista Vanderlei Cordeiro da Silva, que no domingo perdeu a chance de conquistar a medalha de ouro na Olimpíada de Atenas porque foi prejudicado por um fanático religioso. "Sei o que o Vanderlei sentiu. Um incidente lhe roubou um sonho. Por isso, dedico essas vitórias a ele.?? Nelsinho Piquet também estava feliz. A quatro corridas do final da temporada, chegou a 231 pontos, contra 192 de Rossiter e 180 do inglês Adam Carroll. "O resultado de hoje me deixa muito perto do título??, comemorou. Matematicamente, ele pode ser campeão já na próxima etapa, em Spa, dia 12 de setembro. "Não vejo a hora de correr em Spa.?? Di Grassi é o sétimo na classificação, com 108, e Danilo Dirani, que obteve um oitavo e um 12º lugares nesta segunda-feira, ocupa a 6ª posição no geral, com 112 pontos. Ambos não têm mais chances de título.