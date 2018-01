Diego Freitas é o líder na Renault A vitória na 7ª etapa da Fórmula Renault foi do paulista Renato Jader David, da Bassani Racing, mas o baiano Diego Freitas , da UniOil Sport, terminou sendo o maior beneficiado na tabela de classificação, ao chegar em segundo e assumir a liderança da disputa, com 102 pontos, neste domingo, no circuito de rua de Vitória, no Espírito Santo. Em segundo lugar na tabela está Patrick Rocha, da Giaffone Motorsport, 96, seguido por Allam Khodair, da Giaffone Racing, 87, Paulo Salustiano, da M4T Motorsport, 82, e David, 80. ?Estava preocupado com o Khodair que era o líder da tabela e quando ele parou fiquei mais relaxado. Passei a administrar minha posição para evitar que alguém encostasse?, explicou Freitas. A terceira posição da prova ficou com o brasiliense Zeca Cardoso, da Amir Nasr Racing, que havia largado em décimo, a quarta com Rocha, a quinta com Douglas Soares, da M4T Motorsport, e a sexta com Andre Sousa, da Prop Car Bassani. A instabilidade do tempo fez com que alguns pilotos largassem com pneus de chuva, enquanto outros optaram por lisos. Com o transcorrer da prova, os acidentes foram ocorrendo e envolvendo principalmente os líderes, como Khodair, que estava em quarto, e Alexandre Foizer, da Cesario-S Racing, em terceiro. E enquanto no pelotão intermediário as posições se alternavam, David e Freitas apenas administravam seus lugares. ?Estava há três corridas sem pontuar, o que me fez despencar da vice-liderança para a oitava posição na tabela, antes do início da prova. Agora, recuperei os pontos perdidos?, afirmou David, que conquistou sua segunda vitória na categoria. A primeira foi no ano passado, no circuito de rua de Florianópolis. ?Me dou bem em circuitos de rua. Gosto de pistas travadas e o meu carro estava com um ótimo acerto.? Já o paulista Marcello Thomaz, da Giaffone Racing, foi protagonista de um violento acidente durante o warm-up deste domingo. Ele perdeu o controle do carro na entrada de curva e bateu violentamente guard-rail. Com o impacto, o veículo se partiu ao meio, o cockpit passou por cima da proteção, enquanto o motor e a suspensão traseira permaneceram na pista. Apesar do impressionante acidente, o piloto nada sofreu. ?Só tirei as mãos do volante e esperei a batida, que foi muito forte?, disse Thomaz, que ficou fora da corrida deste domingo, porque os mecânicos não conseguiram recuperar o carro. ?Vi que o carro virou depois da batida, mas só percebi que tinha passado por cima do guard-rail uns cinco minutos depois.? A oitava etapa da Fórmula Renaul está marcada para o dia 5 de outubro, em Tarumã. Clio ? O carioca Elias Nascimento Jr., da Hot Car Competições, conquistou sua terceira vitória nesta temporada da Copa Clio ao vencer, neste domingo, a 5ª etapa da competição, no circuito de rua de Vitória, no Espírito Santo, e ampliou a liderança na tabela de classificação. Vencedor das duas etapas anteriores, no Rio e em Londrina, passou a somar 90 pontos, contra 73 de Vicente Siciliano, da Carreira Racing, e 66 de Fábio Carreira, da C2 Motorsport. A corrida foi realizada em quase sua totalidade sob uma chuva de pouca intensidade. Por causa da maior possibilidade de acidentes com a pista escorregadia e os poucos pontos de ultrapassagem, característicos de um circuito de rua, os pilotos optaram pela prudência e não arriscaram muitas ultrapassagens. O fato de ainda restar cinco provas para a temporada influenciou na decisão dos competidores. Mesmo assim, a prova ofereceu emoção aos torcedores como na disputa pela primeira posição. Na volta de número 17, Carreira, que havia largado na pole, bateu em uma proteção de pneus e perdeu o lugar para Nascimento Jr., que liderou até o final da disputa. ?Foi uma prova de sorte para todos. Se tivesse mais uma volta não teria completado, já que meu pneu havia furado?, disse Nascimento Jr. Carreira terminou na segunda colocação da prova, seguido por seu irmão, André Carreira, que herdou a posição de Alexandre Conill, da WT Racing Team, desclassificado por irregularidades na suspensão traseira. A próxima prova está prevista para o dia 5 de outubro, em Tarumã.