Diego Freitas vence etapa da F-Renault O baiano Diego Freitas, da Unioil Sport, conquistou sua primeira vitória na Fórmula Renault ao vencer a quinta etapa do campeonato, neste domingo, no autódromo internacional Nélson Piquet, em Jacarepaguá, zona oeste do Rio. Na segunda colocação terminou o paulista Alam Khodair, da Giaffone Racing, que saiu da cidade como o líder da classificação geral, com 87 pontos. "Não existe melhor sensação", festejou Diego Freitas. "Optei por fazer um ajuste diferente do utilizado nos treinos e deu tudo certo." A vitória tranqüila de Diego Freitas, que largou em segundo, começou a ser concretizada com a ultrapassagem sobre Khodair já na terceira volta. O piloto paulista não quis forçar seu equipamento, já que a posição lhe garantia a liderança na classificação. Apesar da aparente trégua entre os líderes, a corrida repetiu a emoção das últimas etapas, proporcionando aos torcedores que compareceram ao autódromo belos duelos, derrapagens e ultrapassagens na pista. "Acho que perdi o equilíbrio do carro e procurei não forçá-lo, porque o Freitas estava bem rápido", afirmou Khodair, que venceu a quarta etapa, disputada no sábado em Jacarepaguá. "Fiz uma corrida pensando no campeonato. Sabia que se batesse colocaria tudo a perder e preferi não arriscar.? A terceira colocação ficou com André Prioste, da Vogel Motorsport, seguido por Kiko Motta, da Motta Racing, Marcelo Thomaz, da Giaffone Racing, e Patrick Rocha, da Vogel Motorsport. Já a classificação do campeonato tem Khodair na primeira posição, 87 pontos; Freitas assumiu o segundo lugar, com 78, seguido por Rocha e Motta, ambos com 60; Paulo Salustiano, da M4T Motorsport, tem 54, e Renato Jader David, da Bassani Racing, está com 49. Clio - O carioca Elias Nascimento Jr., da Hot-Car Competições, foi o vencedor da 3ª etapa da Copa Clio, neste domingo, em Jacarepaguá. O piloto largou na pole position e em nenhum momento teve sua posição ameaçada. Com o resultado, ele pulou da 6ª para a 3ª colocação na classificação da competição, com um total de 40 pontos. A liderança da categoria permanece com Alexandre Conill, com 47 pontos, que terminou a prova em sexto lugar. "Pode ter parecido fácil, mas tive que andar o tempo inteiro no limite", disse Elias Nascimento Jr. "Após o treino de ontem decidi fazer um novo acerto no carro e deu certo." A segunda colocação da prova ficou com o paulista Vicente Siciliano, da Carreira Racing, seguido por Wilton Neto, da Motor Fast - Hot Car, Fábio Carreira, da C2 Motorsport, Bruno Miranda, da Consaer Motorsport, e Alexandre Conill, da WT Racing Team.