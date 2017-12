Diego Nunes é campeão paulista de kart Diego Nunes ficou em quarto lugar na 11ª e última etapa do Paulista de Kart, na Graduados B, disputada neste sábado em Interlagos, e conquistou o título da categoria. Átila Abreu, seu principal adversário, bateu no início da corrida e terminou em 11º, ficando com o vice-campeonato, cinco pontos atrás (71 a 76). "Fui atrapalhado na largada", explicou Átila, bicampeão brasileiro (1999 e 2000). O vencedor da prova foi Alan Hellmeister, com o tempo de 22min29s111, seguido por Xandy Negrão (a 0s263) e Felipe Lapenna (a 2s221).