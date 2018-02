Diego Nunes vence na Fórmula 3 Sob forte chuva, Diego Nunes conquistou, neste domingo, a sua segunda vitória na Fórmula 3 Sul-Americana, no Autódromo Internacional de Tarumã, no Rio de Grande do Sul. O piloto da Bassani Racing completou na frente, de ponta a ponta, as 22 voltas no circuito gaúcho em 25m48s067 com média de 154,300 km/h. O segundo colocado foi Alberto Valério, da Cesário Fórmula, e Marcello Thomaz (Full Time) completou o pódio. Com o resultado, Valério deu mais um importante passo em direção ao título e passa a ter 106 pontos na classificação geral. Zeca Cardoso, o único que ainda tem chances de brigar com Valério, tem 89 e Thomaz é o terceiro, com 78.