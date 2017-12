Dimas ganha título da Fórmula 200 Dimas de Melo Pimenta III (Dimep) venceu a última etapa do Campeonato Paulista de Fórmula 200, neste domingo, em Botucatu e ficou com o título da temporada. Ruy Prado de Mendonça (Canal Kids/Izidoro Comunicação), segundo na prova em Botucatu, ficou com o vice-campeonato. Róbson Brosco (Tecbase) foi o terceiro na classificação geral.