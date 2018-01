Diniz busca "primeira vitória" na F-1 Aos 30 anos de idade, Pedro Paulo Diniz é herdeiro de um dos mais poderosos e prósperos grupos empresariais do Brasil, o Pão de Açúcar. No automobilismo, em seus 14 anos de carreira (passou pelo kart, Fórmula Ford, Fórmula 3 sul-americana e inglesa, Fórmula 3000) nunca venceu uma corrida sequer. Depois de seis anos como piloto de Fórmula 1, Diniz trocou de lado. Deixou os cockpits para ser sócio de Alain Prost na equipe que leva o nome do ex-piloto francês. Leia a íntegra no Estado