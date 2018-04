Diniz vai bancar Streit na F-Européia Roberto Streit não disputou a última das 12 etapas do Brasileiro de Fórmula Chevrolet em 2001. Porque não precisou. Depois da nona, então com 17 anos, já havia garantido o título da temporada. E resolveu aproveitar o embalo para dar a principal cartada de sua carreira, rumo à Fórmula Renault Européia. Em sua primeira investida na F-Chevrolet, o piloto carioca, hoje com 18 anos, tinha cinco vitórias (quatro pole positions) e o campeonato assegurado quando decidiu procurar a Cram Competition, da Itália. Disputou o campeonato italiano de inverno da F-Renault, foi campeão e agora vai de vez para o automobilismo europeu. Leia mais no Jornal da Tarde