Dirani deve ser campeão da F3 amanhã O paulista Danilo Dirani entra na pista de Cascavel neste sábado precisando de um 9º lugar para ser campeão da F-3 Sul-Americana. Ou melhor, pode nem precisar. Isso porque o também paulista Lucas di Grassi, único piloto que poderia lhe tirar o título, dificilmente vai competir. Di Grassi interrompeu a temporada para tratar de seu ingresso na F-3 inglesa em 2004, passou a semana testando na Europa e deve retornar a São Paulo na manhã deste sábado. Assim, é improvável que esteja na pista para a prova que começa às 12 horas em Cascavel. Até porque não treinou nesta sexta-feira, quando Dirani fez a pole, com 1m01s378. Dirani lidera o campeonato com 242 pontos, contra 164 de Di Grassi. Como nas quatro etapas que restam para o fim da competição - incluindo a deste sábado -, um piloto pode alcançar o máximo de 80 pontos, ele só precisa de dois, até porque venceu 11 das 14 corridas anteriores. Para o líder, o fato de provavelmente já largar como campeão não faz diferença. "Não interessa. Vou correr do mesmo jeito, para tentar vencer mais uma corrida. Este é o meu objetivo??, disse Dirani. O paulista Paulo Salustiano larga em segundo lugar na prova de Cascavel, após fazer 1m01s914 no treino. Antes da corrida deste sábado, ocorrerá o treino que define o grid para a etapa de domingo. Boa impressão - Enquanto isso, Lucas Di Grassi passou a semana testando pela equipe Hitech na Inglaterra. Treinou dois dias em Croft, um em Donington Park e encerrou nesta sexta em Silverstone. Fez sempre os melhores tempos e gostou da experiência. "Os carros das equipes inglesas são surpreendentemente desenvolvidos. Mas percebi que os pilotos sul-americanos não devem nada aos europeus??, afirmou o brasileiro.