Dirani é campeão da F-3 Sul-Americana Deu a lógica na primeira prova da oitava rodada dupla da Fórmula-3 Sul-Americana. Como já era esperado, o piloto Danilo Dirani se sagrou campeão da principal categoria continental na tarde deste sábado no Autódromo Internacional de Cascavel, no Paraná. Dirani, que largou na pole, se manteve em primeiro lugar durante todas as 33 voltas da corrida e confirmou o título que de forma virtual ele já conquistara na etapa de Londrina. Ele foi o terceiro piloto na história da F-3 a se sagrar campeão em Cascavel. Antes dele, Vitor Meira venceu em 2000 e Juliano Moro em 2001. A largada da segunda corrida da rodada dupla do final de semana será neste domingo às 12 horas com transmissão ao vivo pela Bandsports. Xandynho Negrão ficou em segundo lugar depois de protagonizar excelente briga com Daniel Landi, o terceiro colocado. Com o resultado, Xandynho assumiu a terceira posição na classificação geral do campeonato e ultrapassou Alan Hellmeister na briga para tirar o vice de Lucas di Grassi, que vai correr na Europa.