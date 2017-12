Dirani é o pole na Fórmula 3 Inglesa O piloto brasileiro Danilo Dirani ficou com a pole position para a primeira etapa da rodada dupla da Fórmula 3 Inglesa, neste domingo, em Croft. Dirani fez a melhor volta em 1min13s215, 0s016 à frente do inglês Adam Carroll. Nelsinho Piquet ficou com o oitavo tempo (1min13s794), seguido pelo compatriota Lucas Di Grassi (1min13s804). A primeira etapa em Croft será disputada a partir das 8h20 deste domingo.