Dirani é pole na F-3 Sul Americana Danilo Dirani, vice-campeão do ano passado, larga neste sábado na pole, na primeira etapa do campeonato F-3 Sul Americana de 2003, em Campo Grande (MS). Ao seu lado estará Juliano Moro, seguidos por dois estreantes: Lucas Di Grassi e Xandynho Negrão. A segunda etapa vai ser disputada no domingo.