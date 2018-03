Dirani faz 6ª pole na F-3 Sul-Americana Danilo Dirani continua a dominar a Fórmula-3 sul-americana. Na manhã deste sábado o líder do campeonato fez sua sexta pole na temporada e larga na frente na prova deste domingo às 12 horas no Autódromo de Interlagos. Dirani fez a volta mais rápida da fria manhã na capial paulista (12 graus) em 1m30s019. Lucas di Grassi, vice-líder da competição, ficou em segundo no grid com 1m30s199. A Fórmula-3 Sul-Americana terá transmissão ao vivo pela Bandsports. "Hoje o treino foi bem competitivo. Eu e o Di Grassi corremos de modo muito parecido, mas ainda bem que deu para fazer outra pole. A pista estava bem melhor do que na sexta-feira, mas a Curva do Laranjinha ainda está muito lisa".