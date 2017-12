Dirani faz a pole na F-3 Sul-Americana Na F-3 Sul-Americana, a pole para a 11ª etapa, que será disputada neste sábado, também em Curitiba, é do paulista Danilo Dirani. Na sessão classificatória desta sexta-feira, o piloto da Cesário F3 estabeleceu 1min16s303 (média de 174,89 km/h). Foi sua sétima pole na temporada. Ele vai dividir a primeira fila com o também paulista Lucas di Grassi (Avallone), que fez 1min16s816. Dirani lidera o campeonato com 162 pontos e Di Grassi vem em segundo, com 149. A prova, neste sábado, começa às 12 horas. Antes, das 9 às 9h30, os pilotos participarão do treino que define o grid da etapa de domingo, a 12ª do campeonato.