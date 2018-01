Dirani fica bem perto do título da F-3 O piloto Danilo Dirani é o virtual campeão da Fórmula 3 Sul-Americana. Neste sábado à tarde, em Londrina, ele venceu a 13ª etapa da categoria. O piloto paulista, de 20 anos, largou na pole position e conseguiu a sua décima vitória na temporada. Como o segundo colocado na classificação, Lucas Di Grassi, não vai mais disputar as provas restantes, por ter se transferido para a F-3 Inglesa, o título deve ficar mesmo com Dirani. Na prova deste sábado, Paulo Salustiano ficou na segunda colocação, Alan Hellmeister chegou em terceiro, Daniel Landi foi o quarto e Henrique Favoretto terminou em quinto. Neste domingo, a partir das 12 horas, será disputada a segunda prova da rodada dupla, com transmissão ao vivo da Bandsports.