Dirani ganha outra na F3 Sul-Americana O paulista Danilo Dirani mostrou que é o melhor piloto da F-3 sul-americana na atualidade e ganhou as duas corridas do fim de semana, em Londrina. Em 14 etapas, ele venceu 11 e praticamente conquistou o título por antecipação já que o 2º colocado, Lucas Di Grassi, não deverá disputar as duas últimas etapas duplas, Cascavel e Brasília, que ainda restam para terminar o campeonato. Na corrida deste domingo, Dirani reconheceu que não fez uma largada tão perfeita como no sábado, mas, mesmo assim, foi suficiente para permanecer na frente e ganhar a prova sem chegar a ser ameaçado pelos adversários. "Consegui ficar na frente e abrir vantagem. A pista estava muito quente e é praticamente impossível contar com um carro equilibrado durante toda a corrida." Dirani venceu com 17 segundos de vantagem. Xandinho Negrão chegou em segundo e Marcelo Thomaz, companheiro de equipe de Dirani na Cesário F-3, foi o terceiro colocado. No sábado, Dirani fez uma corrida perfeita e venceu com 16 segundos de vantagem sobre Paulo Salustiano, que chegou em segundo. Alan Hellmeister foi o terceiro. As próximas etapas são dias 11 e 12 de outubro, em Cascavel. Classificação do campeonato: 1º - Danilo Dirani - 242 pontos; 2º - Lucas Di Grassi - 164; 3º - Alan Hellmeister - 116; 4º - Xandinho Negrão - 102.