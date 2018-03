Dirani larga bem na F-3 Inglesa O piloto Danilo Dirani surpreendeu e largará na primeira fila nas duas provas deste domingo do Campeonato Inglês de F-3. O brasileiro obteve o segundo tempo para a 3ª etapa do campeonato e a pole para a 4ª etapa que serão disputadas, ambas amanhã, no circuito de Silverstone. A temporada da F-3 inglesa conta este ano com três brasileiros. Nelsinho Piquet, que está disputando a categoria pela segunda vez, e os estreantes Danlo Dirani e Lucas Di Grassi. Na primeira prova, Dirani largará ao lado do inglês James Rossiter, que sai na pole. Nelsinho Piquet sai na segunda fila com o terceiro melhor tempo e Di Grassi é o oitavo. Na segunda corrida do dia, Dirani, o pole, sai na primeira fila ao lado do australiano Will Power. Nelsinho, com o terceiro melhor tempo, largará na segunda fila ao lado justamente de Lucas Di Grassi.