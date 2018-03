Dirani larga na pole na F3 Sul-Americana O paulista Danilo Dirani (Cesário F3) larga na pole neste sábado, na sétima etapa da temporada F3 Sul-Americana. Com tempo de 1m31s409, ele obteve sua quinta pole no ano, superando o também paulista Lucas di Grassi (Avallone Motorsport, 1m31s839). A segunda fila terá Alan Hellmeister (Amir Nasr) e Fernando Rees (Césario F3). A prova começa às 12 horas e terá transmissão da Bandsports. Antes, às 8h55, os pilotos irão à pista para o treino que definirá o grid da etapa de domingo. Danilo Dirani lidera o campeonato, com 106 pontos. Di Grassi é o segundo, com 84.