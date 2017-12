Dirani vence e quebra recorde na F-3 Depois de entrar para a história da Fórmula-3 Sul-Americana com a conquista do título de 2003, o piloto Danilo Dirani quebrou um recorde da mais tradicional categoria continental. Na tarde deste sábado, no Autódromo Internacional de Brasília, Dirani venceu pela 14ª vez na temporada, igualou a marca pertencente a Nelsinho Piquet em 2002, alcançou um total de 16 vitórias na carreira e se tornou o segundo maior ganhador isolado nos 17 anos da F-3. Dirani também manteve o recorde de fazer todas as voltas mais rápidas nas 17 corridas do ano. Ele completou os 5.475 metros da pista de Brasília em 1m49s967, média de 179,24 km/h. "Vencer é sempre bom e vencer com recordes é melhor ainda. Igualei o Nelsinho e agora quero ver se consigo quebrar a marca dele", disse Dirani numa referência à última prova da temporada, marcada para este domingo às 12 horas. Alan Hellmeister ficou em segundo lugar seguido por Daniel Landi e por Xandynho Negrão. Os três pilotos mantiveram intensa a briga pela terceira colocação na classificação geral do campeonato Na Fórmula-3 Light a vitória ficou com o estreante Gustavo Foizer, com o vice-campeão Daniel Lancaster em segundo lugar e Vicente Sfeir na terceira posição.