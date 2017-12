Dirani vence etapa da F-3 Sul-Americana Danilo Dirani, da Cesário F3, venceu de ponta a ponta neste sábado a 11ª etapa da F-3 Sul-Americanas, em Curitiba. Foi sua oitava vitória no ano. Em segundo terminou Allan Hellmeister (Amir Nasr) foi o segundo e Fernando Rees (Cesário F3), o terceiro. Líder do campeonato com 182 pontos, Dirani ampliou sua vantagem sobre Lucas Di Grassi, da Avallone, que não completou o GP e permanece com 139. Neste domingo, na 12ª etapa, às 12 horas, Dirani é o pole e Di Grassi sai a seu lado.