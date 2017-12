Dirani vence outra e se iguala a Nelsinho O brasileiro Danilo Dirani venceu também a segunda etapa da rodada dupla da Fórmula 3 Inglesa, no circuito de Croft, e se iguala ao compatriota Nelsinho Piquet - que abandonou a prova - na liderança do campeonato. Ambos somam 52 pontos, dois a mais que o inglês James Rossiter. Lucas Di Grassi, sexto na primeira etapa, ficou em terceiro na segunda, atrás do australiano Will Davidson.