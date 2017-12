Direção da Williams desmente Piquet Para Nelson Piquet, três vezes campeão mundial de Fórmula 1, a Williams ofereceu um contrato a seu filho, Nelsinho Piquet, com duração até 2010. "Seriam dois anos como piloto de testes e cinco correndo", afirmou o ex-pitoto na terça-feira à noite, na entrega do prêmio Capacete de Ouro, em São Paulo. Diante da repercussão da notícia, até na Inglaterra, a assessoria da equipe negou, nesta quarta-feira, a proposta. "A única confirmação, por enquanto, é que Nelsinho fará um teste com a Williams, em Jerez de la Frontera, de terça a quinta-feira", disse o assessor à emissora BBC. Apesar do brilhante trabalho de Nelsinho em sua temporada de estréia na Europa, ao obter o terceiro lugar no Campeonato Britânico de Fórmula 3, com oito pole positions e seis vitórias, seu caminho para chegar à Fórmula 1 está apenas começando. Foi o talento demonstrado na Inglaterra, apesar da juventude - completou 18 anos em julho -, que levou Frank Williams a convidá-lo, junto de Nico Rosberg, outro filho de campeão do mundo com a equipe, Keke Rosberg, para testar seu carro de F1. Se comprovar tudo o que se espera dele já na primeira experiência com um modelo de 900 cavalos, poderá mesmo, ano que vem, tornar-se segundo piloto de testes do time em que seu pai conquistou o título em 1987. E se, ao longo do ano, Nelsinho mostrar-se muito mais veloz e regular que o primeiro piloto de testes, o espanhol Marc Gene, terá chances de substituir o colombiano Juan Pablo Montoya, já de contrato assinado com a McLaren a partir de 2005. O assessor da Williams disse mais nesta quarta-feira. "Colocamos, sim, os pilotos sob contrato quando fazem um teste, mas nunca oferecemos uma vaga para correr sem antes tê-los visto pilotar", esclareceu o representante da equipe.